Lob für „smarte Bürgerbeteiligung“

Ammar Alkassar, Digitalisierungs-Experte aus dem Saarland, bei einer Veranstaltung von „Vision Bergstraße“ im November 2018. © Zelinger

Bergstraße.Mit „Vision Bergstraße“ startete Landrat Christian Engelhardt vor zwei Jahren eine Entwicklungsstrategie für den Kreis. In zahlreichen Bürgerforen und Beteiligungsformaten sammelten die Bergsträßer Ideen, wie sie in 10 bis 15 Jahren leben wollen. Auch wenn damals noch niemand die aktuelle Coronakrise vorhersehen konnte, spielten bei Vision Bergstraße von Anfang an digitale Beteiligungsformate und eine transparente Dokumentation und Kommunikation der im Beteiligungsprozess entwickelten Projekte eine zentrale Rolle. Für Vision Bergstraße wurde deshalb eine eigene Online-Plattform aufgebaut, die Beteiligung, Information und die Projekte miteinander verband.

Vorzeigeprojekt

Jetzt wurde „Vision Bergstraße“ durch das Land Hessen als Vorzeigeprojekt für „Smarte Beteiligung“ ausgezeichnet. Das Projekt erreichte den dritten Platz im Landeswettbewerb „Hessen smart gemacht“ und setzte sich damit als einer von zwölf Preisträgern aus fast 100 Bewerbungen durch.

Landrat Christian Engelhardt freut sich sehr über die Auszeichnung: „Als Landrat habe ich von Anfang an auf Digitalisierung gesetzt. Digitalisierung bedeutet dabei für mich aber nicht, dass alles online ablaufen muss, sondern dass mit der Unterstützung durch digitale Komponenten mehr erreicht werden kann: Mehr Bürgerbeteiligung, leichterer Zugang zu behördlichen Angelegenheiten, mehr Information und – vor allem im Schul- und Ausbildungsbereich – mehr Vielfalt in den Lehr- und Lernmöglichkeiten für Schüler.“

Nicht nur ein „Moderner Landkreis“, sondern auch viele Beteiligungsprozesse standen in den vergangenen Jahren auf der Agenda des Landrats: „Kommunalpolitik funktioniert schon lange nicht mehr nur in Sitzungsräumen. Wenn man etwas bewegen will, muss man die Bürger frühzeitig einbinden und den Bürgern dazu auch das Wort geben“ ist Engelhardt überzeugt. Mit „Vision Bergstraße“, dem „Schulentwicklungsplan SEP+“, dem Radwegekonzept, dem Nahverkehrsplan und aktuell auch der Biodiversitätskonferenz, dem Nachhaltigkeitsbeirat und der anstehenden Nachhaltigkeitskonferenz setzt der Kreis gezielt auf Formate der „Bürgerbeteiligung“.

„Bürger auch digital abholen“

Die digitale Plattform, die der Kreis für „Vision Bergstraße“ aufgebaut hat, findet nun auch beim Radwegekonzept und dem Schulentwicklungsplan Anwendung. „Wir wollen die Bürger abholen, wo sie sind. Beteiligung beim Kreis Bergstraße findet im virtuellen Raum, auf Veranstaltungen und letztendlich auch im direkten Gespräch statt.“

Der Preis für im Landeswettbewerb „Hessen smart gemacht“ sei ungeachtet dessen eine schöne Anerkennung, dass die Bergstraße den Vergleich mit anderen nicht scheuen muss, sondern auch hessenweit eine Vorreiterrolle einnimmt. Mit der Auszeichnung ist sogar ein Preisgeld verbunden, es beläuft sich auf 2000 Euro. „Das werden in die weitere Digitalisierung investieren“, freut sich Christian Engelhardt. red

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 04.05.2020