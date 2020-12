Lochmann-Zwillinge kündigen neues Bandprojekt an

Darmstadt.Aus den Lochis werden "Helden": Die Musik-Zwillinge Heiko und Roman Lochmann treten künftig unter dem Bandnamen He/Ro auf. Das kündigten die 21-Jährigen am Montag in ihren sozialen Netzwerken an. Der Name setzt sich aus den Vornamen der Musiker zusammen. Außerdem heißt "hero" auf Deutsch übersetzt "Held". Das Management bestätigte der Deutschen Presse-Agentur, dass die erste Single "Siehst du mich" am 15. Januar veröffentlicht wird.

Die Brüder aus Darmstadt wurden 2011 durch ihren YouTube-Kanal Die Lochis bekannt. Das Debütalbum "#Zwilling" schaffte es 2016 auf Platz eins der deutschen Charts. Im Herbst 2019 beendeten die Sänger, die auch als Schauspieler arbeiten, das Kapitel. Beide kündigten aber an, weiter zusammen auftreten zu wollen. "Wir arbeiten täglich an neuer Musik, haben die letzten Monate zu einem Sound gefunden und sind auf dem besten Weg, neue Musik zu droppen", sagten die Zwillinge vor einigen Monaten der dpa

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 28.12.2020