„Lucky“ in Hochform

Innerhalb von nur zwei Wochen konnte die Kontrolleinheit Verkehrswege des Hauptzollamtes Darmstadt mit Hilfe ihres vierbeinigen Kollegen „Lucky“ größere Mengen Betäubungsmittel aus dem Verkehr ziehen. Bereits Mitte April erschnüffelte der Rauschgiftspürhund des Hauptzollamtes Darmstadt 5,1 Kilogramm Heroin mit einem Straßenverkaufswert von über 250 000 Euro. Zöllner hatten auf der A 3 einen niederländischen Pkw kontrolliert.

Der 48-jährige portugiesische Fahrer gab an, auf dem Weg von den Niederlanden nach Österreich zu sein. Zollhund „Lucky“ schlug an. „Im Fahrzeug wurden daraufhin mehrere Verstecke entdeckt, in denen insgesamt 5,1 kg Heroin sowie eine Marihuanamühle gefunden wurden“, so Udo Michael Bäumle, stellvertretender Sprecher des Hauptzollamts Darmstadt. „Hier zeigt sich wieder einmal mehr, welch große Unterstützung unsere vierbeinigen Kollegen mit ihren sensiblen Spürnasen sind“, so der Sprecher.

Bei einer weiteren Kontrolle auf der A 3 wurden in einem niederländischen Pkw, der mit zwei 20 und 25 Jahren alten Albanern besetzt war, Waffen und Drogen entdeckt. Ein zusätzliches Reserverad im Kofferraum machte die Kontrolleure und auch Zollhund „Lucky“ neugierig. Ein Drogenschnelltest am Ventil des Reifens verlief „positiv“. Der Reifen wurde aufgeschnitten und brachte Kriminelles zutage: eine Schusswaffe und ein Reserve-Magazin mit zehn Patronen sowie ein Päckchen mit knapp 200 Gramm Kokain mit einem Straßenverkaufswert von 14 000 Euro. Die beiden Albaner wurden vorläufig festgenommen.