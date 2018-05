Anzeige

Fischer, Jeckel und Giebel machten deutlich, dass individuelle Förderung von Kindern und eine umfassende Inklusion im Rahmen einer echten Ganztagsschule und nicht eben nur einem Ganztagsbetreuungsangebot wie dem „Pakt für den Nachmittag“ Ziele der GEW seien.

Besonders wiesen sie dabei auf die Bedeutung der frühen Förderung von Kindern hin: Gerade Grundschulen, die sowohl was die Umsetzung von Inklusion als auch die Integration von Kindern mit schlechten Deutschkenntnissen anbelangt, bestehe Entlastungsbedarf. „Echte Schulsozialarbeit muss schon an Grundschulen ansetzen“, so Elke Fischer.

Das von der Landesregierung vorgelegte Konzept „UBUS“ stelle zwar eine Unterstützung für Grundschulpädagogen dar, ersetze aber keine Schulsozialarbeit“, betonte Hartmann. red

