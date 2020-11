Luftdruckgeschosse durchschlagen Fensterscheibe

Einhausen.Ein Fenster einer Kindertagesstätte in der Friedensstraße in Einhausen war am Wochenende (13.-15.11.) Zielscheibe für Luftdruckgeschosse. Mehrere Rundkugeln schlugen durch die Scheibe durch und verursachten dadurch einen Schaden in Höhe von etwa 300 Euro. Wegen der Sachbeschädigung, die bis zum Freitagabend, 19.30 Uhr zurückliegen kann, wurde am Sonntagabend Anzeige erstattet. Wer Hinweise zu den Verursachern geben kann, wendet sich bitte unter der 06252 /

7060 an die Ermittlungsgruppe (DEG) in Heppenheim.

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 16.11.2020