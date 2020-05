Die Rettung der Lufthansa steht, jetzt funkt die EU-Kommission dazwischen und will der Airline Start- und Landerechte wegnehmen. Als Frankreich und die Niederlande kürzlich Milliarden in den Lufthansa-Konkurrenten Air France-KLM pumpten, war aus Brüssel kein lauter Widerspruch zu hören. Und Frankreich und der niederländische Staat sind schon am Luftfahrtkonzern beteiligt. Italien will seine seit Jahrzehnten notorisch klamme Alitalia gleich ganz verstaatlichen. Auch hier kaum Ton aus Brüssel. Nur bei der Lufthansa wird eingeschritten. Es wäre schön, wenn hier nicht mit zweierlei Maß gemessen würde.

Das gilt aber auch für die Lufthansa selbst. Die nicht schlecht verdienenden Lufthansa-Kapitäne sind derzeit in Kurzarbeit. Das Unternehmen stockt das Kurzarbeitergeld auf 85 Prozent des letzten Gehalts auf. Das kommt demnächst zum großen vom deutschen Steuerzahler. Das würden sich Arbeitnehmer anderer Unternehmen, die mit einem Kurzarbeitergeld von 60 Prozent des letzten Gehalts auskommen müssen, auch wünschen. Auch hier wird mit zweierlei Maß gemessen.