Lyrikpreis für junge Autoren

Darmstadt.Zum 22. Mal lädt die Wissenschaftsstadt Darmstadt junge deutschsprachige Autoren zur Teilnahme am Lyrikwettbewerb „Literarischer März“ ein. Der Wettbewerb, bei dem der Leonce-und-Lena-Preis sowie die Wolfgang-Weyrauch-Förderpreise vergeben werden, geht am 26. und 27. März 2021 in der Centralstation Darmstadt über die Bühne. Der Leonce-und-Lena-Preis ist mit 8000 Euro dotiert. Die Preissumme für die Wolfgang-Weyrauch-Förderpreise beträgt insgesamt 8000 Euro.

Bewerben können sich deutschsprachige Autoren, die nach 1985 geboren sind, mit bis zu zwölf unveröffentlichten Gedichten. Bewerbungen sind online auf www.literarischer-maerz.de möglich. Einsendeschluss ist der 15. September 2020. Nähere Informationen gibt es auf www.literarischer-maerz.de oder beim städtischen Kulturamt, Kanita Hartmann unter der Telefonnummer 06151/13-3337 oder per E-Mail kanita.hartmann@darmstadt.de. Ein Lektorat entscheidet darüber, welche Autoren zum Wettbewerb eingeladen werden. Die ausgewählten Autoren erhalten bis Ende 2020 eine Einladung.

Preisverleihung im März 2021

Die Veranstaltung wird am 26. März 2021 mit dem ersten Leseblock der Bewerber eröffnet. Die weiteren Lesungen um den Leonce-und-Lena-Preis und die Wolfgang-Weyrauch-Förderpreise beginnen am Vormittag des 27. März und werden in voraussichtlich drei Leseblöcken abgehalten. Nach jeder Lesung bespricht die Jury die gelesenen Texte öffentlich. Die Juryentscheidung wird nichtöffentlich gefällt, die Preisverleihung ist noch am Abend des 27. März 2021. Die Veranstaltung ist öffentlich, der Eintritt ist frei. red

