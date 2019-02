Mafalda eröffnet das Frühjahrs-Semester

Bergstraße.Eigentlich ist Mafalda eine argentinische Comic Figur, besonderes Markenzeichen: rotzfrech. Hierzulande – in Mannheim – hat sich eine Band diesen Namen gegeben, die sich dieser Eigenschaft verschrieben hat: frisch und frech. Musik-Kabarett, das bieten sechs Musikerinnen – in ihrer Mitte Renate Kohl, mit Gesang und am Saxofon zur Semestereröffnung der Kreisvolkshochschule (Kvhs). Mafalda singt, spielt und begeistert am Freitag, 15. Februar, ab 20 Uhr, in Lorsch im Nibelungensaal des Alten Rathauses. Die Abendkasse öffnet eine Stunde vorher – im Vorverkauf gibt es Karten unter anderem bei der Kvhs-Geschäftsstelle in Lorsch (Telefon 06251 / 17296-0). red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 02.02.2019