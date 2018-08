Anzeige

Bergstraße.Seit 1983 sammelt die Tour der Hoffnung aus Gießen alljährlich im Rahmen eines Benefiz-Rad-Events Spenden, die man krebserkrankten Kindern zukommen lässt. Es ist ein echtes Erfolgsmodell, und in diesem Jahr erfolgt bereits die 25. Auflage der ehrenamtlichen Aktion. In der Region kennt man die Tour der Hoffnung von den vielen Aktionen des Teams Bensheim, das sich aus der Gießener Gruppierung gebildet hat. Unvergesslich ist die Aktion im vergangenen Jahr, als man von Bensheim bis nach Riva del Garda fuhr und am Ende über 500 000 Euro an Spenden sammelte. Ein Teil dieser Spendensumme erhielt auch die Gruppierung in Gießen.

Nun kommt die große Tour an die Bergstraße, denn am 11. August macht sie in Bensheim am Sparkassenvorplatz halt. Gegen 12 Uhr werden die Radler und vor allem die vielen Prominenten, die in diesem Jahr wieder für die gute Sache strampeln, in Bensheim erwartet. Turnerlegende Eberhard Gienger ist ebenso dabei wie die mehrfache Biathlon- Olympiasiegerin Petra Behle, die den Vorsitz der Gießener Gruppierung vor vielen Jahren übernahm. Christoph Langen, mehrfacher Olympiasieger der Bobfahrer, Trainer Felix Magath, Boxer Henry Maske – alle sind sie dabei, die Liste der Prominenten ist unendlich lang.

Bevor sie in Bensheim ankommen, müssen die fast 200 Teilnehmer von Groß-Bieberau aus über Fränkisch-Crumbach und Winterkasten einige Höhenmeter bewältigen. Dass sie ungehindert fahren können, dafür sorgt die Hessische Polizei mit ihrer Motorradstaffel.