Mahnwache gegen Atomkraft

Bergstraße.Inzwischen gehe auch das Bundesamt für kerntechnische Entsorgungssicherheit (BfE) davon aus, dass bis 2050 kein tiefengeologisches Endlager für hoch radioaktiven Atommüll zur Verfügung stehen wird, geschweige denn mit der Einlagerung begonnen werden kann, berichten Bergsträßer Atomkraftgegner. „Eine längerfristige Zwischenlagerung des Atommülls in Castor-Behältern vom Typ V19, von denen mit Stand Ende vergangenen Jahres 102 in Biblis lagern und sechs Behälter aus Sellafield im Frühjahr 2020 hinzukommen sollten, deren Transport Corona-bedingt ausgesetzt wurde, erfordert unserer Auffassung nach ein neues Sicherheitskonzept für die kommenden Jahrzehnte“, schreiben die zwei Bergsträsser Initiativen AK.W.Ende und Atomerbe Biblis in einer Pressemitteilung.

Dieses Zwischenlagerkonzept solle bereits jetzt unter Beteiligung der Öffentlichkeit erarbeitet werden, denn die Sicherheitsnachweise für Lagerhallen und Castor-Behälter gelten nur für 40 Jahre – die ersten Castor-Behälter erreichen dieses Alter bereits 2034. Das Zwischenlager hat eine Betriebsgenehmigung bis 2046.

Rainer Scheffler (Lautertal) und Volker Ahlers (Heppenheim), Sprecher der Initiativen, befürworten „einen deutlich stabileren Neubau der Lagerhallen“ ebenso wie eine „Neukonzeption für die Castor-Lagerbehälter, die am Ende der Zwischenlagerzeit noch entladbar und transportfähig sein müssen. Schließlich sind die Castoren die eigentliche Barriere gegen den Austritt radioaktiver Substanzen.“

Über diese und andere Sicherheitsfragen sollte schon bald öffentlich diskutiert werden. Nach Auffassung von AK.W.Ende und Atomerbe Biblis gehört zu diesem Themenkomplex auch die entscheidende Frage, welche Möglichkeiten der Reparatur und der Umladung im Fall defekter Castoren am Standort Biblis eingerichtet werden müssen (sogenannte „heiße Zellen“). Diese Thematik ist auch ein Schwerpunkt bei den Mahnwachen gegen Atomkraft, die jetzt wieder jeden Montag ab 18 Uhr auf der Bensheimer Mittelbrücke stattfinden. red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 13.06.2020