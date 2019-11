Maidhof schaut nur zu

Bensheim.Wenn die deutsche Frauenhandball-Nationalmannschaft am Samstag um 7 Uhr (MEZ) mit dem Spiel gegen Brasilien in die WM in Japan startet, schaut Julia Maidhof aus der fernen Heimat zu. Die 21-jährige Rückraumspielerin der HSG Bensheim/Auerbach ist zwar aktuell die beste Torschützin der Bundesliga und nahm am letzten DHB-Trainingslager vor dem Abflug nach Japan teil – für eine Nominierung hat es aber nicht gereicht. Immerhin wurde Maidhof nun in den 15-köpfigen DHB-Elitekader aufgenommen, womit unter anderem besondere Fördermaßnahmen verbunden sind. red/Bild: Flames

