Maikundgebung des DGB in Heppenheim

Bergstraße.Die Planungen für die zentrale Bergsträßer Kundgebung am 1. Mai stellte DGB-Kreisvorsitzender Sven Wingerter bei der jüngsten Sitzung des DGB-Kreisvorstandes in Heppenheim vor. Die Veranstaltung findet ab 10.30 Uhr auf dem Bahnhofsvorplatz in Heppenheim statt.

Die gewerkschaftlichen Veranstaltungen zum 1. Mai stehen dieses Jahr bundesweit unter dem Motto „Europa. Jetzt aber richtig!“. Sven Wingerter betonte: „Europa darf nicht den Rückwärtsgang einlegen und in Nationalismus und Kleinstaaterei zurückfallen. Die EU ist die Antwort auf viele Herausforderungen der heutigen Zeit. Globalisierung, Digitalisierung und Klimawandel machen an keiner Staatsgrenze halt. Kein Mitgliedsstaat kann diese Bereiche alleine klären. Deshalb muss die EU gestärkt und weiterentwickelt werden“.

Neuer Ortsverband in Viernheim

Bei der Sitzung Nils Burkhoff mit Applaus begrüßt. Er ist der Vorsitzende des neu gegründeten Ortsverbandes Viernheim im Deutschen Gewerkschaftsbund. Wingerter und der südhessische DGB-Regionssekretär Horst Raupp aus Darmstadt würdigten die „außerordentlich engagierte Aufbauarbeit“ von Nils Burghoff im Vorfeld der Neugründung: „Wir freuen uns sehr, dass es in Viernheim wieder einen aktiven DGB-Ortsverband mit einem engagierten Vorstandsteam gibt“.

Raupp stellte zudem die gewerkschaftlichen Schwerpunkte für die Europawahl vor: „Wir brauchen nicht weniger, sondern mehr Europa – aber ein anderes Europa, in dem die Menschen im Mittelpunkt stehen und nicht Banken und Konzerne. Wir müssen Europa sozialer, gerechter und ökologischer machen und die europäische Idee und die europäischen Grundwerte, die Demokratie, den Frieden und die Menschenrechte gegen den Angriff von rechts entschlossen verteidigen. Wir brauchen einen neuen Aufbruch für ein soziales Europa mit starken Arbeitnehmerrechten. Mensch und Umwelt müssen Vorrang haben vor Profit“. red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 27.04.2019