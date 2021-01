Mammut-Schädel ist über 40 000 Jahre alt

Er wirkt riesig hinter der Glasscheibe und über Kieselsteinen auf einem Holzgestell: der Mammutschädel, eines der wichtigsten Exponate im Museum der Stadt Weinheim im ehemaligen Deutschordenshaus. Doch das Schildchen an der Vitrine muss nun geändert werden. Das monströse Knochenfragment ist nämlich mehr als 25 000 Jahre älter als bisher gedacht, wie neue Forschungen der Mannheimer Reiss-Engelhorn-Museen ergeben haben.

„Circa 10 bis 12 000 Jahre alt“ sei der Schädel, sagt das Museum selbst, das ihn in der Liste der Highlights seiner Ausstellung führt. Entdeckt wurde er im Waidsee nahe der Autobahn A 5. Dort, wo sich in Corona-freien Sommern Tausende von Erholungssuchende der Region tummeln, grasten während der letzten Eiszeit nämlich Mammute, umgangssprachlich auch Mammuts – riesige Säugetiere aus der Gattung der Elefanten, aber größer und gewaltiger als diese.

Der Waidsee, ein zwischen 15 und 30 Meter tiefer Grundwassersee, entstand in den Jahren 1966 bis 1977 während des Baus der Autobahn 5 zwischen Darmstadt und Heidelberg als Kies- und Sandgrube. Dazu wurden zwei Millionen Kubikmeter Neckarablagerungen als Schüttmaterial für Trasse und Dämme an der Baustelle gewonnen. Öfter gerieten dabei Skelettreste von eiszeitlichen Tieren an die Oberfläche.

1967 stießen Arbeiter in etwa 15 Metern Tiefe auf den fast vollständigen Mammutschädel eines erwachsenen Tieres. Nur der Unterkiefer fehlte. Der 1,5 Zentner schwere Schädel war gut erhalten. Lediglich sein rechter Stoßzahn brach bereits zu Lebzeiten ab, der linke dann beim Ausbaggern.

Bisher gab es nur Schätzungen

„Das Alter des Schädels wurde bisher immer nur geschätzt“, so Wilfried Rosendahl, Generaldirektor der Mannheimer Reiss-Engelhorn-Museen sowie Wissenschaftlicher Vorstand und Geschäftsführer des Curt-Engelhorn-Zentrums für Archäometrie. Dazu gehört auch das Klaus-Tschira-Labor für physikalische Altersbestimmung.

Seit Ende 2016 läuft hier in Kooperation mit der Universität Potsdam ein großes interdisziplinäres, von der Klaus-Tschira-Stiftung Heidelberg mit 800 000 Euro gefördertes Forschungsprojekt unter dem Titel „Eiszeitfenster Oberrheingraben“. Ergebnisse sollen ab 18. April in der großen Sonderausstellung „Eiszeit-Safari“ präsentiert werden. Sie wird – vor dem Hintergrund der aktuellen Diskussion um den Klimawandel – zeigen, wie Mammut, Wollhaarnashorn, Steppenbison und Höhlenlöwe durch die Landschaft der heutigen Metropolregion streiften.

Eiszeit war in der Region nicht eisig

Denn selbst zur Eiszeit gab es hier nie richtig Eis und Schnee, nicht einmal eine kalte, karge Wüste. Die Gegend sei „definitiv nie mit Gletschern bedeckt gewesen“, erklärt Winfried Rosendahl: „Wir hatten hier blühende Blumenwiesen, ein paar Büsche, wenig Bäume, eine ungeheuer tierreiche Landschaft, meist wolkenlosen Himmel, um die 20, auch mal bis zu 25 Grad“, sagt er.

Bei der Ausstellung sind zum ersten Mal Exponate der „Sammlung Reis“ öffentlich zu sehen. 2016 hatte der inzwischen verstorbene Seniorchef der Sektkellerei Deidesheim, Klaus Reis, seine komplette Privatsammlung mit mehr als 20 000 meist eiszeitlichen Knochen, Schädeln, Gebissresten und Stoßzähnen als Zustiftung den Reiss-Engelhorn-Museen übertragen. Die kamen damit schlagartig unter die Top Ten der Museen mit eiszeitlicher Sammlung.

Am Curt-Engelhorn-Zentrum Archäometrie wird die Sammlung derzeit mit modernsten Analysegeräten untersucht, um die Klima- und Umweltinformationen der jüngsten erdgeschichtlichen Vergangenheit zu entschlüsseln. Dazu gehören im Klaus-Tschira-Labor auch Massenspektrometer für die Isotopenanalysen zur Ernährungsrekonstruktion sowie eines der modernsten Messgeräte zur Altersbestimmung mit der 14 C-Methode, auch Radiokohlenstoffdatierung genannt. „Wir können an den Knochen bestimmen, was die Tiere gegessen haben. So lassen sich Rückschlüsse auf die Vegetation, Klima- und Umweltverhältnisse gewinnen“, so Winfried Rosendahl.

Außer der Sammlung Reis werden auch oberrheinische Fundstücke aus anderen Museen und Sammlungen untersucht – darunter das Weinheimer Exponat. Dazu haben Mannheimer Forscher im Sommer eine etwa ein Zentimeter große Knochenprobe am Hinterhaupt des Schädels entnommen. „Das Ergebnis ist überraschend“, so Rosendahl, „denn der Fund ist mit einem Alter von 41 750 Jahren deutlich älter als bisher vermutet“.

Damit lebte das Mammut in der hiesigen Region zu einer Zeit, als auch der frühe anatomisch moderne Mensch in Europa eintraf und wenig später auf der Schwäbischen Alb Kunstwerke aus Mammutbein anfertigte, etwa den weltberühmten Löwenmenschen aus der Hohlenstein Stadel-Höhle im Lonet.

