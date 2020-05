Mancher Autokäufer hält sich noch zurück

Bergstraße.Wochenlang herrschte Stille in den Verkaufsräumen der Autohäuser an der Bergstraße. Coronabedingt mussten sie geschlossen bleiben. Erst seit dem 20. April dürfen Kunden wieder die Ausstellungsfahrzeuge in Augenschein nehmen – bevor sie sich für einen Kauf entscheiden, wenn ihnen das gesehene gefällt. Zeit zum Aufatmen für die Händler in der Region? Das Echo auf diese Frage dieser Zeitung ist unterschiedlich.

„Wir sind überrascht, dass die Nachfrage insbesondere für Gebraucht- und Jahreswagen wieder sehr schnell angesprungen ist“, bilanziert Marco Vogel, Leiter des gleichnamigen Autohauses in Zwingenberg, über die Wochen nach der Lockerung. Gerade die vielen Hybridmodelle würden stark nachgefragt: „Das hilft uns enorm im Neuwagenverkauf.“

Der April war schlimm

Dennoch sei der Händler für BMW und Mini bei den Verkaufszahlen auch im Mai etwa 30 Prozent unter Vorkrisenniveau. Noch schlimmer sah es im April aus. Während der Schließung habe es im Verkauf Einbußen in Höhe von rund 80 Prozent gegeben. „Wir konnten nur online und telefonisch verkaufen und mussten Probefahrten für Interessenten und Kaufwillige absagen“, zählt Vogel die Gründe auf.

Wichtig sei gewesen, dass Werkstätten durchgehend geöffnet bleiben durften. „Somit konnten wir die Kunden mobil halten, die Sommerradsaison einläuten und unsere Serviceumsätze einigermaßen stabil halten“, sagt Vogel. Auf diese Weise seien auch durchgehende Kurzarbeitsphasen im Service verhindert worden.

Kurzarbeit im Verkauf

Die Geschäftsleitung habe im April mit den Mitarbeitern Kurzarbeit verhandelt und sie vor allem im Verkauf umgesetzt. Im Mai sei dann wegen der Entspannung der Corona-Lage die Entscheidung getroffen worden, dass alle Abteilungen wieder in Vollbesetzung arbeiten.

Normale Umstände herrschen aber nach wie vor nicht in den Vogel-Autohäusern, die neben Zwingenberg auch in Landau und Germersheim Niederlassungen haben. An Schreibtischen und Beratungsplätzen schützen Plexiglasscheiben die Mitarbeiter und Kunden vor Tröpfcheninfektionen. Außerdem seien für Mitarbeiter aller Standorte 800 Stoffmasken gekauft worden, sagt Vogel. Auch für die Kunden lägen Masken bereit, falls sie selbst keine dabei haben. „Über 90 Prozent der Kunden tragen aber schon ihre Masken, wenn sie uns besuchen“, hebt der Geschäftsleiter hervor. Sein Dank gelte aber auch den Mitarbeitern, betont Vogel. „Sei es in der Planung und Durchführung der Schutzmaßnahmen, bei den Arbeitsmodellen oder beim Tragen der Schutzmasken – alle ziehen super mit.“

Auch im Bensheimer Autohaus Lotz wurden Schutzwände aufgestellt. Die Autos würden nach Besichtigungen desinfiziert, sagt Inhaber Roland Lotz, dessen Betrieb sich auf Fahrzeuge der Marken Renault und Dacia spezialisiert hat. Aus Sicherheitsgründen fänden keine Einweisungen mehr statt, bei denen Verkaufsmitarbeiter und Kunde gemeinsam im Fahrzeug Platz nehmen. „Die Gespräche verlaufen oft so, dass einer links und einer rechts vom Auto steht“, führt Lotz vor Augen. Für Probefahrten müssten Termine vereinbart werden – und die Kunden müssten die Fahrzeuge alleine testen, ohne Begleitung durch einen Mitarbeiter.

Schichtbetrieb in der Werkstatt

„Der Verkauf ist massiv eingebrochen“, sagt Lotz über die Wochen, in denen diese Abteilung geschlossen war. Zeitweise habe es im Verkauf Kurzarbeit gegeben, mittlerweile sei die Abteilung aber wieder zur Vollbesetzung übergegangen.

In der Werkstatt hatte Lotz einen zweigeteilten Schichtbetrieb eingeführt, damit im Fall einer Infektion nicht die ganze Abteilung in Quarantäne gehen muss. Nun hofft er, diesen Schichtbetrieb bald wieder beenden zu können.

Spekulieren auf Abwrackprämie

Der Andrang in der Werkstatt sei während der vergangenen Wochen relativ konstant gewesen, beschreibt Lotz die Lage. Nach und nach kämen auch wieder Kunden, die sich ein Auto kaufen wollen, ob neu oder gebraucht. Dennoch: „Ein Rekordjahr wird es für uns nicht mehr.“

Ein Stück weit hofft der Inhaber des Autohauses in der Bensheimer Robert-Bosch-Straße auf eine neue Abwrackprämie – wohl wissend, das sie kein Allheilmittel wäre. Zwar bringe sie erst einmal hohe Umsätze, die in diesen Tagen wichtig sein könnten. „Der Effekt wäre aber wahrscheinlich kurzlebig“, ist seine Einschätzung mit Blick darauf, dass ein Kunde, der diese Option zieht, im Jahr darauf nicht wieder ein Auto kaufen wird. Bei der ersten Abwrackprämie im Jahr 2009 sei es auch so gewesen.

Tim Seifert, Verkaufsleiter im Bensheimer Autohaus Wiest, hat schon jetzt den Eindruck, dass viele Kunden auf eine Abwrackprämie spekulieren. Auch bei dem Volkswagen-Händler gibt es Maskenpflicht, Abstandsregeln und andere Schutzmaßnahmen, begleitete Probefahrten finden nicht statt.

Seit der Wiedereröffnung des Verkaufs fragten die Kunden in erster Linie nach Gebrauchtwagen, beobachtet Seifert: „Bei den Neuwagen warten sie eher ab. Obwohl niemand weiß, ob eine neue Abwrackprämie kommt.“ In der Werkstatt habe es nur zu Beginn der Kontaktbeschränkungen hohen Andrang gegeben. Mit der Zeit sei auch der zurückgegangen, sagt Seifert.

