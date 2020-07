Mann ersticht mutmaßlich seine Frau im Krankenhaus

Bergstraße.Ein Mann soll seine stationär in einem Krankenhaus in Heppenheim untergebrachte 55-Jahre alte Frau erstochen haben. Anschließend stürzte sich der 60-Jährige aus dem Zimmer des zweiten Obergeschosses in die Tiefe, teilte die Polizei mit. Trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen verstarb der Mann noch an Ort und Stelle.

Das Motiv und weitere Details waren zunächst unklar. Die Kriminalpolizei nahm Ermittlungen auf. Die Polizei verwies am Abend auf die Staatsanwaltschaft Darmstadt, die am Donnerstag weitere Auskünfte erteilen könne. pol/afs