Mann wohl im Rhein ertrunken

Biblis/Worms.Erneut hat es am Samstag in Worms-Rheindürkheim einen Großeinsatz am Rhein gegeben, weil ein Mensch im Fluss untergegangen ist – fast genau an derselben Stelle, an der zehn Tage zuvor zwei Mädchen aus Afghanistan im Fluss tödlich verunglückt sind.

Wie die Polizei in Mainz bestätigte, handelt es sich bei dem Opfer um einen 39-jährigen Mann aus Pakistan. Die Suche wurde am Samstagabend

...

Sie sehen 27% der insgesamt 1447 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 13.08.2018