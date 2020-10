Mansmann geht für die FDP als Wahlkreiskandidat ins Rennen

Bergstraße.Ihren frisch gewählten Wahlkreiskandidaten für die Bundestagswahl 2021 Till Mansmann feierten die Mitglieder der Bergsträßer FDP corona-konform im kleinen Kreis im Restaurant Gossini in Heppenheim. 35 Ja- und eine Nein-Stimme erhielt der Abgeordnete des Deutschen Bundestages von seinen Parteifreunden.

Unangenehmes nicht verschieben

„Mit meinem jetzigen Platz im Finanzausschuss habe ich meinen Wunschplatz bekommen, wie sicher einige hier wissen“, betonte Mansmann, der sich hauptsächlich mit dem Themenschwerpunkt Steuern auseinandersetzt und als einziger Kandidat bei der Wahl im Gossini antrat. „Bei meiner Arbeit habe ich gesehen, was gut funktioniert und was nicht.“ Beispielsweise – mit Blick auf die Corona-Pandemie – sei das Kurzarbeitergeld ein sehr gutes Instrument, um Arbeitsplätze zu halten, „allerdings für eine gewisse Zeit“, so der gelernte Diplom-Physiker. „Es ist wichtig, Unangenehmes nicht auf die Zeit nach der Bundestagswahl zu verschieben. Wir werden so dringend gebraucht wie selten“, betonte er vor seinen Partei-Kollegen, „um die Krise und deren Folgen zu überwinden und uns für kommende Krisen zu wappnen.“

Auch der Vorsitzende der FDP-Kreistagsfraktion, Christopher Hörst, meldete sich zu Wort: „Es ist ein denkwürdiger Tag, an dem wir heute zusammenkommen. Denn nachdem die Infektionszahlen an der Bergstraße lange Zeit verhältnismäßig gering waren, sind wir inzwischen Risikogebiet.“ Dennoch sei es wichtig, gerade in diesen Zeiten die politischen Strukturen zu erhalten, weswegen die Versammlung trotz Corona unter Einhaltung der Hygienemaßnahmen stattfinden konnte.

Um ihren langjährigen Kollegen mit dem sie im Deutschen Bundestag zusammenarbeitet zu unterstützen, war auch Bettina Stark-Watzinger, Parlamentarische Geschäftsführerin der FDP-Bundestagsfraktion, nach Heppenheim gekommen. Hinsichtlich der Corona-Pandemie betonte sie vor allem, dass es entscheidend sei, mit starken Kandidaten dafür einzustehen, den Einzelnen zu stärken und Entscheidungen gerade auch in Zeiten von und mit Corona in den Landtagen und im Bundestag möglichst breit zu diskutieren. „Denn nur so können wir gemeinsam die Krise meistern“, betonte Stark-Watzinger.

Nach der Auswertung der insgesamt 37 Stimmberechtigten stand das Ergebnis fest – Till Mansmann wird erneut für die Bergsträßer FDP antreten. „Mir macht die Arbeit großen Spaß. Vielen Dank für die Unterstützung“, freut sich der Wahlkreiskandidat über das Ergebnis und die kommende Zeit, in der er vollen Einsatz zeigen möchte. ssr

