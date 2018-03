Anzeige

Bergstraße.Nachdem vor zwei Wochen Ex-Landrat Matthias Wilkes mit den beiden Wald-Michelbacher Bürgerinitiativen gegen den Windpark am Stillfüssel und gegen Windkraft im Odenwald allgemein protestiert hatte, konnten die Organisatoren der Donnerstag-Demos für den 8. März einen weiteren prominenten Redner gewinnen: Der neue Bergsträßer Bundestagsabgeordnete der FDP, Till Mansmann, ergreift das Wort. Der Protestmarsch der beiden Bürgerinitiativen Gegenwind Siedelsbrunn und Gegenwind Ulfenbachtal beginnt gegen 18.15 Uhr auf der Ludwigstraße in Wald-Michelbach und führt zum Rathaus in der Gass, wo vor dem Haupteingang die Kundgebung stattfindet. lok