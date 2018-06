Anzeige

In seinem Arbeitsfeld begleitet Meinhardt lokal bei der Schaffung von neuem Wohnraum durch Umnutzung, Nachverdichtung und Neuausweisung von Baugebieten. Die Beratung erfolgt jeweils für spezifische Projekte und ist eng an den Bedürfnissen in der Kommune ausgerichtet. Darüber hinaus soll dadurch der Wissenstransfer in der Wirtschaftsregion weiter ausgebaut, um neue Fördermöglichkeiten und Informationen schnell und personalschonend in die Fläche zu tragen. Für Wohnungsbaugesellschaften ist die Stelle ein neuer, direkter Anlaufpunkt bei Investitionsprojekten aller Art.

Regionale Netzwerke stärken

Es gehe der WFB auch darum, regionale Netzwerke zu verstärken. Landrat und WFB-Aufsichtsratsvorsitzender Christian Engelhardt unterstreicht den hohen Unterstützungsbedarf auf der kommunalen Ebene. Auch in vielen Gesprächen mit Unternehmen habe sich gezeigt, dass im Zuge der Fachkräftegewinnung auch die Suche nach geeignetem Wohnraum – und das in jeder Preisklasse – ein Problem darstellt.

Der Bergsträßer Sozialdezernent Karsten Krug teilte mit, dass in den Jahren von 2015 bis 2017 im Landkreis keine einzige mietpreisgebundene Wohnung neu geschaffen worden sei. Die Anzahl werde sich bis ins Jahr 2022 auf 1900 Wohnungen halbiert haben (gegenüber 2005), falls nicht neue Projekte die Situation maßgeblich verändern werden. Auch Krug spricht von einem enormen Beratungsbedarf vor Ort.

Bis zu den Sommerferien will Markus Meinhardt rund 80 Prozent der Kommunen besucht haben. „Wir haben es mit einem bundesweiten Mangel zu tun“, so der Berater. Wohnungsmangel sei kein an der Bergstraße exklusives Problem. „Ein ausreichendes Angebot an Wohnraum ist für ein Unternehmen ein wichtiges Kriterium sowohl bei Neugründungen wie auch bei einer Expansion.“ tr/BILD: Funck

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 19.06.2018