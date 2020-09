Marlene Pfeifer will Lambrecht nachfolgen

Bergstraße.Marlene Pfeifer aus Neckarsteinach bewirbt sich um die Bundestagskandidatur der SPD Bergstraße. Bereits am Sonntag nach Lambrechts Ankündigung, sich nicht wieder zur Wahl zu stellen, wurde sie von ihrem Neckarsteinacher Ortsverein einstimmig nominiert und dem Unterbezirksvorstand als erste Kandidatin für die Bundestagswahl 2021 vorgeschlagen.

Das entspricht dem Verfahren, das die Bergsträßer SPD bei der Kür des Lambrecht-Nachfolgers anpeilt: Die Ortsvereine sollen Vorschläge unterbreiten, anschließend sollen die Bewerber sich den Mitgliedern vorstellen, ehe ein Parteitag im November die endgültige Entscheidung fällen soll – so weit der Zeitplan.

Politik zieht sich wie ein roter Faden durch Marlene Pfeifers Lebenslauf. Seit ihrer Kindheit ist ihr Vater Herold Pfeifer im Kreis Bergstraße politisch aktiv. Seit 2012 ist er Bürgermeister der Vierburgenstadt. Mit dem politischen Geschehen im Kreis ist sie also aufgewachsen.

In ihrer Schulzeit am Gymnasium im benachbarten Neckargemünd setzte sie sich früh als Klassensprecherin für ihre Mitschüler ein. Nach dem Abitur folgte ein Jahr als Au Pair an der amerikanischen Ostküste. Damals noch unter Präsident Barack Obama, begeisterte sich Pfeifer für die transatlantischen Beziehungen zwischen Deutschland und den USA.

Während ihres Studiums der American Studies an der Universität Heidelberg engagierte sie sich in der Fachschaft ihres Instituts. Ihre Abschlussarbeit schrieb sie im Fachbereich Politikwissenschaften über die deutschen Außenbeziehungen.

Seit dem Jahr 2018 ist Marlene Pfeifer im Abgeordnetenbüro von Christine Lambrecht tätig. Heute ist die 25-Jährige koordinierende Büroleiterin. Sie kennt die politischen Abläufe in der Hauptstadt sehr gut.

Auch die politische Arbeit im Kreis Bergstraße ist Marlene Pfeifer nicht fremd: Den Bundestagswahlkampf 2017 hat sie im Team von Christine Lambrecht mit organisiert. In ihrer Funktion als Büroleiterin koordiniert sie in den sitzungsfreien Wochen des Deutschen Bundestages im Wahlkreisbüro der Abgeordneten Lambrecht in Viernheim die Aufgaben vor Ort.

Nun möchte Marlene Pfeifer mehr Verantwortung übernehmen und ihre fachlichen wie beruflichen Kenntnisse sowie ihre Verbundenheit mit ihrer Heimat für die Menschen im Ried, an der Bergstraße, im Odenwald und im Neckartal in Berlin einbringen. „Mit meiner beruflichen Erfahrung und meiner Verwurzelung im Kreis will ich dafür sorgen, dass wir weiterhin in einer starken Region leben können, in der der soziale Zusammenhalt stimmt,“ so Pfeifer. seg/red

