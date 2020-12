Maske und Süßes für betagte Bergsträßer

Bergstraße.Der Verein „Wir sind Bergstraße“ sorgt für eine kleine Freude an Weihnachten. Die Festtage in diesem Jahr werden viele Senioren in den Alten- und Pflegeheimen alleine und isoliert in ihrem Zimmer verbringen müssen. Durch die Corona-Pandemie bleiben die Einrichtungen sozial abgeriegelt. Besuchsverbot und Hygienevorschriften erlauben kein Fest, keine Gemeinsamkeit, kein Singen. Gewohnte Rituale fallen aus – eine traurige Situation für viele ältere Menschen. Die Einsamkeit in der sozialen Isolation an Weihnachten ist besonders schwer. Weihnachten ist eine Zeit der Besinnung und der Erinnerung. Tannenduft und Kerzenschein, Weihnachtslieder und der Kirchenbesuch gehören für die meisten zum Fest dazu. Die Pandemie lässt solche Rituale für viele Menschen nun nicht zu.

Schon in den ersten Monaten der Corona-Pandemie waren die Alten-und Pflegeheime sozial abgeriegelt. Für viele Senioren bedeutete das für viele Wochen keine Besuche, keine Spaziergänge, wenig soziale Kontakte. Hinzu kamen die fehlende Schutzausrüstung und die Angst, krank zu werden.

Der Verein „Wir sind Bergstraße“ setzte sich im Frühjahr bereits dafür ein, die Alten- und Pflegeheime mit selbstgenähten Schutzmasken zu versorgen, bis die langersehnten FFP2- und MNS-Masken für die Einrichtungen eintrafen und verteilt werden konnten. 27 000 selbst genähte Masken wurden im Kreis Bergstrasse durch den Verein verteilt.

Mit der Weihnachtsaktion hat „Wir sind Bergstraße“ erneut ein Zeichen gesetzt: Wir sind füreinander da, wir sind in Gedanken bei allen, die alleine sind. So wurden in den vergangenen Tagen 5000 Weihnachts-Schutzmasken mit einem Schokoladengruß verpackt und in die Einrichtungen im Kreisgebiet gebracht. „Ein engagiertes Team war gleich gefunden, denn auch glücklich machen macht glücklich“, berichten die Organisatoren. red

