Matthias Wetzel ist immer da, wenn es an der Friedrich-Fröbel-Schule in Viernheim etwas zu tun gibt – und das seit mittlerweile 40 Jahren. Kürzlich feierte er sein Dienstjubiläum als Schulhausmeister. „Herr Wetzel kümmert sich an der Friedrich-Fröbel-Schule um die kleinen und großen Anliegen aller“, betonte Landrat Christian Engelhardt, als er dem Schulhausmeister gratulierte. „Er ist zwar der Mann hinter den Kulissen, aber alle kennen und schätzen ihn. Ohne Matthias Wetzel wäre die Friedrich-Fröbel-Schule eine andere.“

Wetzel selbst ging in den siebziger und achtziger Jahren in Mannheim zur Schule. Zuerst auf die Käthe-Kollwitz-Grundschule, danach auf die Kerschensteiner Hauptschule, bevor er von 1978 bis 1980 die kaufmännische Berufsschule an der Friedrich-List-Schule besuchte. Parallel zur kaufmännischen Berufsschule absolvierte er seine Ausbildung bei der deutschen Post und arbeitete, nachdem er seine Ausbildung absolviert hatte, noch über zehn Jahre als Briefzusteller.

1992 stellte der Kreis Bergstraße Wetzel dann als Schulhausmeister an der Friedrich-Fröbel-Schule in Viernheim ein, an der er auch weiterhin seinen Dienst verrichten wird. red/BILD: Kreis Bergstraße

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 25.10.2018