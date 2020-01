Meditation im Taunus

Bergstraße.Oftmals ist der Alltag so stressig, dass man von Termin zu Termin hetzen muss oder sich nach Momenten der Ruhe und Entspannung sehnt. Vom 28. Februar bis 1. März bietet das Katholische Bildungswerk Bergstraße/Odenwald ein Entspannungs- und Meditationswochenende in Hofheim am Taunus an.

Unter der Leitung von Monika Bachmann dürfen sich die Teilnehmer ein Wochenende lang dem Alltagsstress entziehen. Im Zentrum des Wochenendes steht das bewusste Erleben von Stille und Sammlung. Mit Hilfe von Methoden der Meditation will der Kurs zu diesem ganzheitlichen Erleben der Stille hinführen. Dabei werden praktische Übungen für den Alltag vermittelt auch im Blick auf die jeweilige persönliche Alltags- und Lebenssituation der Teilnehmenden.

Es wird ein begleitetes Seminar mit Einführung in die Schöpfungsmeditation mit Gestaltungselementen, sowie Einzelgespräche für Fragen zur westlichen Meditation angeboten. Die Anreise nach Hofheim am Taunus erfolgt eigenständig. red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 01.02.2020