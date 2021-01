Mehr als 1900 Corona-Neuinfektionen in Hessen 

Wiesbaden.Die Zahl der Corona-Neuinfektionen ist in Hessen im Vergleich zu gestern um 1913 gestiegen. Damit liegt die Summe der seit Beginn der Pandemie erfassten Fälle nun bei 142.925, wie aus den Daten des Robert-Koch-Instituts in Berlin hervorgeht (Stand: 8.25 Uhr). Bislang wurden 3211 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus gezählt. Das sind 116 mehr als gestern. Die Zahl der Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner liegt bei 130.

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 06.01.2021