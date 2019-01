Mehr als zwei Stunden Psycho-Terror

Die Polizei würde niemals am Telefon dazu auffordern, Wertgegenstände herauszugeben. Sie rät, in solchen Fällen sofort aufzulegen und sich bei ihr zu melden. Aber die Betrüger verstehen es, ihre Opfer in Panik zu versetzen. Ihr Psychoterror kann selbst rational denkende Menschen zu unüberlegten Taten verleiten.