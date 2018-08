Anzeige

Bergstraße.Rund 240 Schüler aus dem Weschnitztal besuchen die Karl-Kübel-Schule in Bensheim. Damit diese besser die Schule erreichen können, hat die Kreisverwaltung ein neues Fahrplankonzept erstellt, das mit Schuljahresbeginn startet. Die Linie 698 (Rimbach/Fürth – Heppenheim) erhält eine zusätzliche Hinfahrt zu Unterrichtsbeginn und zwei Rückfahrten zu Unterrichtsende (sechste und achte Stunde).

Bei der Hinfahrt werden unter anderem die Bahnhöfe in Mörlenbach, Rimbach und Fürth angefahren. In Fürth besteht auch Anschluss zur Linie 667 aus Richtung Gras-Ellenbach. Jeweils ein weiterer Halt ist in Mitlechtern, Wald-Erlenbach, Kirschhausen und Heppenheim vorgesehen.

Bei den mittäglichen Rückfahrten kann der Anschluss zur Weschnitztalbahn am Bahnhof in Lörzenbach/Fahrenbach genutzt werden. Die Schülerschaft aus Rimbach und Mörlenbach kann dort den Zug in Richtung südliches Weschnitztal erreichen.