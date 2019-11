Mehr Geld für Freiwilligendienste

Bergstraße.Die SPD Bergstraße lobt den Beschluss des Haushaltsausschusses des Bundestages, Freiwilligendienste finanziell besser auszustatten. Als Ergebnis mehrerer Vor-Ort-Termine in diesem Jahr, die Landtagsabgeordnete Karin Hartmann, Bundestagsabgeordnete Christine Lambrecht und der Vorsitzende der SPD Bergstraße Marius Schmidt unter anderem beim Sportkreis in Biblis und beim Deutschen Roten Kreuz in

...