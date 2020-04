Mehr Geld für Gesundheit und Beschäftigte im Handel

Bergstraße.Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) im Kreis Bergstraße fordert mehr Geld fürs Gesundheitswesen. „Die Corona-Pandemie zeigt, wie wichtig ein funktionierendes und gut ausgestattetes öffentliches Gesundheitssystem ist und legt die Auswirkungen der chronischen Unterfinanzierung des deutschen Gesundheitswesens schonungslos offen“, sagen Kreisvorsitzender Sven Wingerter, seine Stellvertreterin Hilde Kille und Regionssekretär Horst Raupp.

Es sei ein Armutszeugnis für ein reiches Land, dass es in Kliniken und Arztpraxen an medizinischer Schutzausrüstung für das Personal fehle. „Es muss dringend deutlich mehr Geld in das Gesundheitswesen investiert werden, statt Milliarden für Rüstung und Militär zu verschwenden“, so der Kreisverband weiter.

Von 32 auf 45 Milliarden

Scharf kritisiert der Vorstand vor allem die hohen Rüstungsausgaben des Bundes: „Der deutsche Verteidigungshaushalt lag 2014 noch bei 32 Milliarden Euro. Inzwischen ist er bei 45 Milliarden Euro angelangt. Die irrwitzige Nato-Zielvorgabe, zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts für Rüstung auszugeben, würde die Rüstungsausgaben auf jährlich 70 Milliarden Euro erhöhen.“

Der DGB Bergstraße fordert, die Rüstungsausgaben drastisch zu reduzieren. „Auch in Deutschland stehen völlig andere Aufgaben auf der Tagesordnung als der Umbau der Bundeswehr zu einer weltweit einsetzbaren Interventionsarmee“, so Raupp, Wingerter und Kille. „Vielmehr brauchen wir Investitionen in ein gut ausgestattetes öffentliches Gesundheitswesen und ein gut ausgebildetes und gut bezahltes Personal in allen Gesundheitsbereichen.“

Der DGB Bergstraße fordert außerdem einen grundlegenden Kurswechsel in der Gesundheitspolitik. So müsse das Gesundheitssystem der Versorgung der Bevölkerung und dem Gemeinwohl dienen statt privaten Profitinteressen. „Außerdem fordern wir das Land Hessen dazu auf, endlich seiner gesetzlichen Verantwortung nachzukommen und deutlich mehr Geld für die öffentlichen Krankenhäuser bereitzustellen“, so der Kreisverband. Nie in der Geschichte der Bundesrepublik seien Kliniken im öffentlicher Hand wichtiger gewesen als heute.

Anerkennung ist nicht genug

Daneben fordert der DGB Bergstraße einen allgemeinverbindlichen Tarifvertrag für den Handel. „Wie wichtig die Arbeit der Beschäftigten im Handel ist, zeigt sich in der aktuellen Corona-Krise besonders deutlich“, sagen Sven Wingerter und Hilde Kille. „Es ist gut, dass den Menschen, die an der Supermarktkasse sitzen oder Regale auffüllen, von allen Seiten Anerkennung gezollt wird. Aber es reicht nicht, den Menschen, die den Laden am Laufen halten, nur verbal Respekt und Wertschätzung zu zeigen.“

Rund zwei Drittel der Handelsbeschäftigten würden ohne tarifvertragliche Bezahlung abgespeist. „Wir fordern deshalb die Politik dazu auf, die jeweiligen regionalen Tarifverträge im Handel für allgemeinverbindlich zu erklären, damit die Beschäftigten im Einzelhandel für ihre schwere und wichtige Arbeit deutlich mehr Geld bekommen“, so der DGB Bergstraße. Dies liege im öffentlichen Interesse.

„Endlich anständig entlohnen“

„Wir begrüßen es, dass die Bundes- und die Landesregierung die Beschäftigten im Einzelhandel, in den Pflegeberufen und im Gesundheitswesen als systemrelevant bezeichnet – diese Auszeichnung haben sie schon lange verdient“, macht DGB-Regionssekretär Horst Raupp deutlich. „Noch besser wäre es, wenn ihnen dieser Statuts auch noch zugemessen würde, wenn wir die Pandemie überstanden haben. Die Politik muss jetzt rasch dafür sorgen, dass systemrelevante Arbeit endlich anständig tariflich entlohnt wird“, so Raupp abschließend. zg

