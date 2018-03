Mehr Grün in der Stadt

Anzeige

In den Kommunen in Hessen soll es grüner werden. Dafür gibt die Landesregierung auch in diesem Jahr wieder Fördergelder in Höhe von 7,5 Millionen Euro.

„Die Stärkung des urbanen Grüns durch die Schaffung und Aufwertung grüner Infrastruktur ist ein wichtiges Zukunftsthema. Grün- und Wasserflächen, begrünte Straßen und Plätze sowie Parks und Gärten zählen zu den Bereichen einer Stadt, in denen sich die Bewohner am wohlsten fühlen“, sagte Staatsministerin Priska Hinz. Damit setzt sie das Bund-Länder-Programm „Zukunft Stadtgrün“ fort und erläuterte: „Mein Ziel ist es, die Stadtentwicklung eng mit der Grünentwicklung zu verknüpfen.“

Nachhaltige Werte schaffen

Mit dem Masterplan „Wohnen in Hessen“ hat die Landesregierung die Verknüpfung der beiden Themenbereiche Stadtentwicklung und Wohnraumförderung gestärkt. Beispielhaft hierfür dient das Programm Stadtgrün. Eine grüne oder blaue Infrastruktur auszubauen sollte aus vielen Gründen bedacht werden, wie die Ministerin ausführte: „Stadtgrün macht Stadtviertel lebenswert. Zudem trägt urbanes Grün zur Aufwertung des Wohnumfeldes bei und schafft dadurch nachhaltige Werte. Somit kann es auch dabei unterstützen, Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf umweltgerecht zu stärken.“