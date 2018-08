Mehr Kirchenaustritte, aber auch mehr Taufen

Im Zentrum der Kurstadt

Brand in „Mio’s Bar“ in der Altstadt

Ein in „Mio’s Bar“ in der Altstadt ausgebrochener Brand, kurz vor 3 Uhr, gefährdete darüber schlafende Hausbewohner. Die Polizei schließt einen Einbruch und Brandstiftung nicht aus. Bad Mergentheim. An der Küche von „Mio’s Bar“ ...