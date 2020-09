Mehr Schulbusse – bis zu den Osterferien

Bergstraße.Es ist voll und eng in den Schulbussen im Kreis Bergstraße. Viele Schüler müssen stehen und Abstand kann kaum eingehalten werden. Unmöglich, gerade in Zeiten von Corona, finden zahlreiche Eltern, die sich in den vergangenen Wochen an den Kreis als Schulträger gewandt haben – in Form von Textnachrichten und Fotos, die die aktuelle Situation in den Bussen zeigen. Und die Bemühungen haben sich

...