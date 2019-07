Mehrere Brände in der Region

Bergstraße.In Lampertheim ist es am Wochenende innerhalb weniger Stunden zu zwei Bränden gekommen. Die Ursache war zunächst unklar. Am Freitag gegen 17 Uhr stand ein rund 6000 Quadratmeter großes Feld im Weidweg in Flammen (wir berichteten). Gegen 1.30 Uhr am frühen Samstagmorgen brach am Küblinger Weg erneut ein Flächenbrand auf einem 6000 Quadratmetern großen Areal aus. Auch diesen konnte die Lampertheimer Wehr löschen. Die Polizei nahm die Ermittlungen zur Brandursache auf.

In Weinheim haben Unbekannte gegen 2 Uhr am Samstagmorgen eine Strohpuppe in Brand gesteckt. Die Flammen griffen auf umliegende Grünflächen über, das Feuer konnte schnell gelöscht werden. Zuvor sollen sich augenscheinlich Betrunkene vor Ort aufgehalten haben. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 06201/10030 zu melden. In der gesamten Region musste die Feuerwehr am Wochenende zu zahlreichen Wassereinsätzen ausrücken. In Heppenheim trat der Stadtbach über die Ufer (mehr dazu heute auf Seite 12). Größere Schäden wurden nicht gemeldet. pol/red

