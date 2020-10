Mehrheit für Tempolimit

Bei einer Umfrage am 2. Juli in der Bensheimer Fußgängerzone wurden 100 zufällig ausgewählten Passanten aller Altersgruppen, davon 50 weiblich und 50 männlich, befragt. Die Mehrheit der Passanten sprach sich klar für ein Tempolimit aus. Dabei gab es nur geringe Abweichungen zwischen Männern und Frauen. Insgesamt zeigten sich die Frauen etwas entschlossener: 68 Prozent der Frauen gaben an, ein Tempolimit uneingeschränkt zu befürworten. Bei den Männern waren lediglich 64 Prozent der Befragten dafür, während sich acht noch keine Meinung gebildet hatten.

