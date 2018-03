Anzeige

Der Bergsträßer CDU-Bundestagsabgeordnete Michael Meister wird Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesministerium für Bildung und Forschung, wie er dem BA bestätigte. Bisher war er Staatssekretär im Bundesfinanzministerium und dort und darüber hinaus als versierter Fachmann allenthalben geschätzt. Das wichtige Finanzministerium ging in den Koalitionsverhandlungen jedoch an die SPD.

Welche Aufgaben Meister im Bildungs- und Forschungsministerium übernimmt, ist derzeit noch offen. „Da werde ich mich mit Thomas Rachel abstimmen“, sagte er dem Bergsträßer Anzeiger. Rachel hat einen Platzvorteil. Er ist bereits seit 2005 Staatssekretär im Bildungs- und Forschungsministerium. Meisters Chefin am neuen Arbeitsplatz wird Anja Karliczek. Die künftige Ministerin ist bislang parlamentarische Geschäftsführerin der Unionsfraktion im Bundestag.

Für einen Staatssekretär Meister im Bildungs- und Forschungsministerium könnte ein Blick in seinen Lebenslauf sprechen. Er hat Mathematik und Informatik an der TH Darmstadt studiert. Der Diplom-Mathematiker war anschließend als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Fachbereich Mathematik der Hochschule tätig. 1988 erfolgte die Promotion. Von 1990 bis 1995 war Meister Mitarbeiter im Operationszentrum der Europäischen Raumfahrtbehörde ESA in Darmstadt. Seit 1994 ist er Mitglied des Bundestages. Mit seiner neuen Chefin kann sich Meister nicht nur über Bildung und Forschung unterhalten. Zu Karliczeks Schwerpunkten gehörten bisher Steuern und Finanzpolitik. mir