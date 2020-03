Meister verteidigt Knobloch gegen die AfD

Bergstraße.„Die AfD muss sich nicht gegen Pauschalisierung zur Wehr setzen, sondern gegen Rechtsextreme innerhalb der Partei.“ Mit diesen Worten reagiert der Bergsträßer CDU-Bundestagsabgeordnete michael Meister auf die Kritik der AfD an den Ausführungen von Charlotte Knobloch beim Gedenktag an der Geschwister-Scholl-Schule in Bensheim. „Unfassbare Beispiele“ gebe es „leider viele“, fährt Meister fort. So äußerte sich der sächsische AfD-Abgeordnete Roland Ulbrich nach dem Mordanschlag in Halle 2019 wie folgt: „Was ist schlimmer: Eine beschädigte Synagogentür oder zwei getötete Deutsche?“ Und ein früherer Mitarbeiter von zwei baden-württembergischen AfD-Landtagsabgeordneten äußerte 2018: „Sieg Heil.“ – „Immerhin haben wir jetzt so viele Ausländer im Land, dass sich ein Holocaust mal wieder lohnen würde.“ Gegen ein solches „abscheuliches Gedankengut, gegen solche rechtsextremen Äußerungen“ müsse man sich „ganz entschieden wehren“.

Der AfD-Kreisverband Bergstraße warf der ehemaligen Präsidentin des Zentralrates der Juden in Deutschland, Charlotte Knobloch, die die Bensheimer Geschwister-Scholl-Schule besuchte, Folgendes vor: „Leider nutzte sie diesen Anlass, um völlig haltlose Hassbotschaften über die AfD zu verbreiten.“

Nein, so Meister, „es handelt sich nicht um haltlose Hassbotschaften gegen die AfD“. So sagte Knobloch „absolut zutreffend“ über die AfD: „Die Gefahr, die von dieser Partei und ihren Anhängern für unsere freiheitliche Demokratie ausgeht, zeigt, dass die Demokraten in unserem Land gegen sie zusammenstehen müssen.“

Für Hassbotschaften sorge die AfD selbst, so Meister: „Auch hier ist die Liste lang“. Zu den „abstoßenden Beispielen“ zählten etwa folgende Facebook-Kommentare des AfD-Landesverbands Schleswig-Holstein aus 2018 unter einer Grafik der ARD, wonach jeder fünfte Flüchtling im Mittelmeer ertrinkt: „Viel zu wenig!“ – „Schade nur jeder 5te.“ Oder auch der hasserfüllte Kommentar eines damaligen Mitglieds der AfD-Parteijugend aus 2018 lasse einen erschaudern, so Meister: „Das einzigste Ticket, das ich einem Flüchtling geben würde, wäre ein Expresszug nach Auschwitz-Birkenau.“

Für Meister steht fest: „Diesem Hass muss man konsequent entgegentreten.“ Der Bergsträßer AfD-Vorsitzende Karsten Bletzer sprach noch davon, dass es besonders wichtig sei, „unsere Jugend nicht einseitig zu informieren“. Meister dazu: „Ich kann nur sagen: Die Jugend kann gar nicht genug informiert werden, bevor Nationalisten sie verführt und wieder aus fast jeder Familie Opfer auf dem Schlachtfeld bleiben.“ red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 11.03.2020