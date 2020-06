Meisterkurs in Teilzeit

Bergstraße.Die Kreishandwerkerschaft Bergstraße bietet auch in diesem Jahr den Meisterkurs Teil drei und vier in Teilzeitform an.

Dieser findet vom 20. August 2020 bis Juni 2021 statt und befasst sich in Teil drei mit Grundlagen des Rechnungswesens und Controllings, Grundlagen wirtschaftlichen Handels im Betrieb sowie rechtlichen und steuerlichen Grundlagen und in Teil vier mit Berufs- und Arbeitspädagogik. Unterricht ist montags und donnerstags in der Zeit zwischen 17.15 und 20.30 Uhr.

Zur Meisterprüfung wird zugelassen, wer einen Gesellenbrief oder eine Facharbeiterprüfung in der Industrie abgelegt hat. red

