Meisterkurs in Teilzeitform

Bergstraße.Die Kreishandwerkerschaft Bergstraße bietet auch in diesem Jahr den Meisterkurs Teil 3 + 4 in Teilzeitform an. Dieser findet vom 20. August bis Juni 2021 statt und befasst sich in Teil 3 mit Grundlagen des Rechnungswesens und Controllings, Grundlagen wirtschaftlichen Handels im Betrieb sowie rechtlichen und steuerlichen Grundlagen und in Teil 4 mit Berufs- und Arbeitspädagogik. Unterricht ist montags und donnerstags von 17.15 bis 20.30 Uhr. Zur Meisterprüfung wird zugelassen, wer einen Gesellenbrief oder eine Facharbeiterprüfung in der Industrie abgelegt hat. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 31.01.2020