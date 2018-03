Anzeige

Darmstadt.Merck-Chef Stefan Oschmann bleibt im Ungefähren. Zu den Forderungen von Betriebsrat und Gewerkschaft, bei der Abtrennung der Sparte mit rezeptfreien Medikamenten (Consumer Health) eine Jobgarantie, Standortsicherungen und Tarifbindung in einen Verkaufsvertrag zu schreiben, vermied er eine eindeutige Aussage.

„Wir sind in gutem Dialog mit dem Betriebsrat zu dem Thema“, sagte er bei der Bilanzvorlage. „Wir wollen einen Käufer, der eine gute Zukunft für die Mitarbeiter von Consumer Health garantieren kann“, so Oschmann. Zur Sparte gehören unter anderem das Nasenspray Nasivin und das Nahrungsergänzungsmittel Multibionta. Am Standort Darmstadt sind in dem Bereich rund 220 Mitarbeiter beschäftigt, weltweit sind es gut 4000.

Für Jürgen Glaser, Bezirksleiter der IGBCE in Darmstadt, „ist es ein grundsätzliches Problem, dass solche Gummiaussagen im Raum stehen.“ Für die können sich niemand etwas kaufen, am Ende sei das kaum belastbar. „Den vollmundigen Ankündigungen sollen nun auch Taten folgen“, fordert er. Merck solle sich dazu bekennen, dass Jobsicherung, Standortgarantien, Tarifbindung und Pläne zur Weiterentwicklung der Sparte im Vorfeld eines Verkaufs geklärt werden. Es sollte nicht nur der Kaufpreis im Mittelpunkt stehen. „Merck sollte nicht erst Kasse machen und dann nachdenken, was mit den Mitarbeitern passiert. Sollte ein Käufer aus der Branche den Zuschlag erhalten, fürchtet Glaser, dass Synergien zulasten der Belegschaft realisiert werden. „Dann können wir nur noch Schadensbegrenzung betreiben.“