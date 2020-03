Merck will Pigmente behalten

Darmstadt.Einen von Arbeitnehmervertretern befürchteten Verkauf der Pigmentsparte des Darmstädter Merck-Konzerns erteilte Vorstandsvorsitzender Stefan Oschmann gestern eine Absage. Bei der Telefonkonferenz zu den Geschäftszahlen des vergangenen Jahres sprach Oschmann zwar von einer schwierigen Situation in dem Bereich. Ein Verkauf sei aber kein Thema. Stattdessen gehe es um eine Revitalisierung, machte er klar. Wichtigster Standort der Pigmentsparte ist hierzulande Gernsheim mit seinen rund 750 Mitarbeitern. Welche Auswirkungen die Revitalisierung auf sie hat, ließ Oschmann offen und sprach von gewissen Mechanismen, die in Kraft gesetzt werden.

Coronavirus: Weniger Dienstreisen

Für alle Merck-Mitarbeiter in Deutschland seien weitere Maßnahmen zum Schutz vor dem Coronavirus erlassen worden, so Oschmann. Auf Dienstreisen nach Asien solle verzichtet werden. Reisen mit öffentlichen Verkehrsmitteln seien genehmigungspflichtig. In den Standorten in China normalisiere sich der Geschäftsbetrieb mittlerweile. mir

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 06.03.2020