Messerstecher soll in Psychiatrie bleiben

Bergstraße.Sein Opfer schwebte in Lebensgefahr – nur eine Notoperation konnte den 57-Jährigen retten. „Ohne ersichtlichen Anlass“ hatte ein 40 Jahre alter Weinheimer am 27. Mai auf dem Gelände der HEM-Tankstelle in der Weinheimer Nordstadt mit einem Klappmesser auf seinen vermeintlichen Kontrahenten eingestochen – auch dann noch, als dieser bereits am Boden lag.

Ab dem 2. Dezember, 11 Uhr, wird

...