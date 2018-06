Metzendorf-Preis wieder ausgeschrieben

Anzeige

Hochqualifizierte Jury

Eine fachlich hoch besetzte Jury entscheidet über die Preisvergabe, die noch in diesem Jahr bei der GGEW in Bensheim stattfinden soll; wahrscheinlich im November oder Dezember. Der Energieversorger gehört ebenso wie die Kommunen Zwingenberg, Bensheim, Lorsch und Alsbach zu den Stiftern der 2008 gegründeten Initiative. Der interkommunale Charakter soll auch durch den Wechsel von administrativen Zuständigkeiten bei der Preisvergabe zum Ausdruck kommen.

2015 wurde die undotierte Würdigung („Leonhard: „Ein Ehrenpreis“) erstmals vergeben. Damals unter der Überschrift „Neues Leben für alte Mauern“. Elf Bewerbungen gingen ein. Sieger war der Mainzer Architekt Marcus Hille für seine Planung eines Lernzentrums an der Bensheimer Liebfrauenschule. Das Projekt wurde von der Jury für seine städtebaulich präzise Integration in ein historisches Umfeld gelobt. Darüber hinaus wurden zwei Anerkennungspreise vergeben, so auch in der zweiten Auflage.

Dem prämierten Projekt winkt eine Bronzeplakette mit einem stilisierten „M“, die von der Zwingenberger Künstlerin Marlies Christ gestaltet wird. Von ihr stammt unter anderem die Büste von Arthur Sauer am ehemaligen Zwingenberger Fissan-Gebäude, in dem heute die Brain AG ihren Sitz hat. Das Unternehmen ist ebenso wie Sur Tec Deutschland (Zwingenberg) und die Sparkasse Bensheim Gründungsmitglied der Stiftung.

Siegerprojekte werden ausgestellt

Neben der Plakette umfasst die Auszeichnung auch die Teilnahme an einer gemeinsamen Ausstellung (mit allen drei Siegerprojekten) und die Präsentation in einer Publikation, wie sie derzeit über die Premiere erstellt wird. Statt dicker Prämien will man das idealistische Zusammenwirken von Bauherrn, Planer und Architekt in den Vordergrund rücken und der inhaltlich-ästhetisch überzeugendsten Arbeit eine öffentliche Bühne schenken, heißt es aus dem Kuratorium.

Mit dem Namen des Preises führt die Stiftung ihren Schwerpunkt auf Architektur, Städtebau und Baukultur konsequent weiter. Der Fokus auf den Komplex Bauen und Gestalten verweist auf die historische Leistung der beiden Baumeister, deren architektonisch-ästhetischer Stil in vielen Orten der Bergstraße bis heute landschaftlich prägend ist. „Die Metzendorf-Brüder stehen für hohe Qualität in Planung und Gestaltung“, so Leonhard, der den öffentlichen Diskurs über Bauen und Leben weiter forcieren will. Und das über kommunale Grenzen hinweg.

Bevölkerungswachstum

Die Erschließung neuer Wohngebiete an der Bergstraße und ein andauerndes Bevölkerungswachstum lösen eine Dynamik aus, die nicht nur private und gewerbliche Objekte umfasst, begründet der ehemalige Hessische Staatssekretär für Wissenschaft und Kunst die aktuelle Perspektive der Wettbewerbsrunde: Der öffentliche Raum füge die einzelnen Wohn- und Arbeitsquartiere wie Puzzlestücke zu einem homogenen Bild zusammen und diene als Bindeglied einzelner Siedlungen. „Die Bergstraße ist reich an historisch gewachsenen und architektonisch prägnanten Platz- und Straßenräumen, Grün- und Parkanlagen.“

Öffentliche Baukultur sieht er als identitätsstiftendes Erbe, das behutsam gepflegt werden müsse. Und dies nicht nur im Bestand, sondern gerade auch in den neu entstehenden Quartieren, so Leonhard: „Der öffentliche Raum ist ein Ort der Begegnung.“ Für die Stiftung ist dieser kommunikative Aspekt ein idealer Bezug zu ihrer ureigenen Genetik, der Initiierung, Förderung und Vernetzung kultureller Projekte in der Region.

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 19.06.2018