Mexiko mit Sombrero und Poncho anfeuern

Neben Corona werden vermutlich noch Tausende Menschen in Deutschland am Sonntag der mittelamerikanischen Mannschaft die Daumen drücken. In der Bundesrepublik lebten derzeit rund 15 800 Mexikaner, teilt das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mit.

„Ich hoffe natürlich, dass wir überraschen können“, sagt Corona, der in Tijuana, unmittelbar südlich von der Grenze zum US-Bundesstaat Kalifornien, geboren wurde und 2011 nach Deutschland und in den Kreis Bergstraße kam und mit seiner Frau in Fürth lebt. Er glaubt allerdings, dass seiner Mannschaft nur Glück helfen kann, weiter zu kommen als sonst, nicht etwa herausragende fußballerische Fähigkeiten der Spieler. Glück habe schon beim ordentlichen Abschneiden Mexikos in Brasilien eine große Rolle gespielt, ebenso wie die gute Leistung von Torhüter Guillermo Ochoa.

Die Hoffnung des mexikanischen Bergsträßers liegt vor allem auf dem Torjäger Hirving Losano. Der machte unter anderem durch seinen sehenswerten Treffer zum 2:1-Sieg gegen Russland im Confederations Cup 2017 auf sich aufmerksam.

Losanos Spitzname ist Chucky, benannt nach der Möderpuppe der bekannten gleichnamigen Horrorfilm-Serie. „Das kommt daher, dass er nicht besonders groß ist, aber ein aggressiver Spieler. Jemand, vor dem die anderen Angst haben“, erklärt Corona.

Die mexikanischen Fans gäben fast allen ihrer Spieler solche Namen. Sie seien oft sehr ironisch. Oribe Peralta etwa werde oft Hermoso genannt, was so viel wie „schön“ bedeutet – obwohl er in den Augen vieler Fans gerade nicht besonders gut aussehend ist. „Oft sind es Namen von Tieren“, erläutert Corona. Hessens bekanntester Mexikaner Marco Fabian von Eintracht Frankfurt habe allerdings keinen solchen Namen.

Dem DFB-Team traut Corona durchaus die Titelverteidigung zu. Er glaubt aber auch, es sei an der Zeit, dass der Pott mal wieder nach Mittelamerika wandert, nachdem ihn in den vergangenen Jahren immer nur europäischen Nationalteams mit nach Hause nahmen: 2006 die Italiener, 2010 Spanien und 2014 der Gegner aus Deutschland.

Brasilien oder auch Uruguay könnten es schaffen, glaubt er. „Argentinien aber lieber nicht“, betont er – zwischen den Fans des mexikanischen Teams und der „Gauchos“ bestehe traditionell eine Rivalität.

