Michael Spahn wurde jetzt durch Harald Schneider, Präsident des Hessischen Bereitschaftspolizeipräsidiums, mit der Leitung der Wasserschutzpolizeistation Gernsheim beauftragt. Als Gäste nahmen der Bürgermeister der Stadt Gernsheim, Peter Burger, der stellvertretende Stationsleiter der Polizeistation Gernsheim, Polizeihauptkommissar Kröll, die Führungskräfte der Hessischen Wasserschutzpolizei sowie eine Vielzahl der Mitarbeiter der Wasserschutzpolizeistation Gernsheim an der Amtseinführung teil.

Polizeihauptkommissar Michael Spahn folgt dem langjährigen Leiter Dieter Klippel, der im Herbst vergangenen Jahres zur Wasserschutzpolizeistation Wiesbaden gewechselt ist.

Michael Spahn ist ein „alter Bekannter“ in Gernsheim. Bereits ab 2004 versah er für vier Jahre dort Dienst. Zuletzt war er stellvertretender Leiter der Wasserschutzpolizeistation in Wiesbaden. Die Station in Gernsheim nimmt die wasserschutzpolizeilichen Aufgaben auf dem Rheinabschnitt zwischen der Landesgrenze Baden-Württembergs bis Kornsand wahr. red/BILD: pol