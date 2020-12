Millionen-Schaden durch Schwarzarbeit

Viernheim/Darmstadt.Wegen des Verdachts, Arbeitsentgelt in insgesamt 182 Fällen vorenthalten zu haben – unter anderem in Viernheim – mussten sich jetzt drei Mitarbeiter eines Unternehmens, das Hoch- und Tiefbauarbeiten ausführt, vor der neunten Großen Strafkammer am Landgericht in Darmstadt verantworten. Dabei waren auch zwei weitere Angeklagte, die die Bande mit Hilfe von sogenannten Abdeckrechnungen – Scheinrechnungen – unterstützt haben sollen, um den Betrug zu tarnen.

Über eine Stunde dauerte die Verlesung der Anklageschrift beim Prozessauftakt im Justus-Liebig-Haus in Darmstadt. Und das, obwohl Staatsanwältin Judith Joram sich auf die wesentlichen Punkte beschränkte. Laut der Anklageschrift sollen die Mitarbeiter des Unternehmens im Zeitraum von Juni 2015 bis einschließlich Oktober 2019 Arbeitskräfte nicht ordnungsgemäß gemeldet und schwarz bezahlt haben. Der Betrug flog durch routinemäßige Kontrollen des Finanzamtes und später durch Zeugen-Aussagen auf, wie Joram erklärte. Insgesamt drei der Angeklagten sitzen seit dem 22. Oktober 2019 in der Justizvollzugsanstalt (JVA) in Weiterstadt in Untersuchungshaft.

Umfangreiche Tricksereien

Der 39-jährige angeklagte Viernheimer soll bis zum 29. März 2018 Geschäftsführer des Unternehmens gewesen sein. Ab dann soll der 43-jährige Angeklagte, zuletzt wohnhaft in Duisburg, als Geschäftsführer des Unternehmens in das Handelsregister eingetragen worden sein.

Im Tatzeitraum soll sich außerdem eine 31-jährige Viernheimerin um die Buchhaltung der GmbH gekümmert haben.

Das Unternehmen soll zahlreiche Arbeitnehmer beschäftigt haben, ohne dass diese ordnungsgemäß der Sozialversicherung gemeldet worden wären. Fast neun Millionen Euro Schaden sollen dadurch entstanden sein.

Daneben sollen der 39-Jährige und der 43-jährige Angeklagte nicht dafür Sorge getragen haben, dass die GmbH ihren steuerlichen Verpflichtungen ordnungsgemäß nachkommt, wodurch ein Steuerschaden von rund 1,8 Millionen Euro entstanden sein soll. Der SOKA-Bau, der Urlaubs- und Lohnausgleichskasse der Bauwirtschaft und der Zusatzversorgungskasse des Baugewerbes soll außerdem ein Schaden von insgesamt rund drei Millionen Euro dadurch entstanden sein, dass für die GmbH zu geringe Lohnsummen angemeldet wurden. Zwei weitere Angeklagte – ein 32-Jähriger aus Dautphetal, und ein 40-Jähriger aus Maintal – sollen die angeklagten Geschäftsführer unterstützt haben, indem sie Abdeckrechnungen zur Verfügung gestellt haben.

Verständigungsvorschlag

Die neunte Große Strafkammer verkündete abschließend einen Verständigungsvorschlag bei glaubhaften Geständnissen: Eine Gesamtfreiheitsstrafe von fünf Jahren und sechs Monaten bis zu sechs Jahren und sechs Monaten, zwei Mal eine Gesamtfreiheitsstrafe von zwei Jahren und sechs Monaten bis zu drei Jahren und sechs Monaten, und eine Freiheitsstrafe von zwei Jahren und drei Monaten bis zu drei Jahren könnten die Angeklagten erwarten.

„Ich weiß, es ist kompliziert aufgrund der Vielzahl der Fälle“, so der Vorsitzende Richter Diefenbacher. „Bezüglich des Schadens haben wir uns auf einen Abzug von etwa 20 Prozent geeinigt, da teilweise Arbeitnehmer auch bei der Servicegesellschaft gemeldet waren.“

Zu einem der beiden Angeklagten, die sich um die Abdeckrechnungen gekümmert haben sollen, gebe es bislang jedoch kaum Informationen, weswegen der Schuldrahmen und die Haftfrage weiterhin zu prüfen seien.

Bis zum nächsten Termin am kommenden Montag haben die Angeklagten und ihre Anwälte jetzt Zeit, um den Verständigungsvorschlag der Kammer durchzugehen und zu besprechen.

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 16.12.2020