Millionenschaden durch Flammenhölle

Schon zum zweiten Mal wütete ein Großbrand im Holzwerk Monnheimer in Gras-Ellenbach. In der Nacht von Freitag auf Samstag zerstörte die Flammenhölle einen ganzen Betriebskomplex. Die Feuerwehren aus dem ganzen Kreis Bergstraße und dem Odenwaldkreis mussten an ihre Grenzen gehen, um das Feuer unter Kontrolle zu bringen. Der Schaden war immens.

