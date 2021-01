Minister ruft Pflegekräfte dazu auf, sich impfen zu lassen

Hessen.Hessens Sozialminister Kai Klose (Grüne) hat die Mitarbeiter von Alten- und Pflegeeinrichtungen dazu aufgerufen, sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen. "Ich möchte Sie eindringlich bitten: Nehmen Sie auch selbst die Möglichkeit wahr und lassen Sie sich zum Schutz ihrer eigenen Gesundheit sowie der Ihrer Mitmenschen impfen. So tragen Sie dazu bei, sich, Ihre Familien und Freunde wie auch Ihre Kolleginnen und Kollegen und die Menschen, die Ihnen anvertraut sind, effektiv vor dem gefährlichen Sars-CoV-2-Virus zu schützen", hieß es in einem Brief des Ministers an alle Pflegenden in den hessischen Alten- und Pflegeeinrichtungen, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 15.01.2021