Minister soll MvV helfen

Lorsch/Einhausen.Eine Sommerpause kennt „Mensch vor Verkehr“ (MvV) nicht. Mitglieder des als Umweltverband anerkannten Vereins haben den im Bau befindlichen Bahnhof Merklingen besichtigt. So wie der Nahverkehrshalt in Baden-Württemberg könnte auch ein unterirdisch angelegter Bahnhof bei Lorsch Vorteile bringen. Die Region müsste so nicht nur Lasten einer ICE- und Gütertrasse tragen, sondern hätte auch einen Nutzen. MvV strebt jetzt einen Termin bei Tarek Al-Wazir an, um dem hessischen Verkehrsminister die Idee vorzustellen.

Auch die an Abgeordnete verschickte Resolution beschäftigt MvV. Antworten kamen jetzt von Michael Meister (CDU) und Christine Lambrecht (SPD). Beide bekräftigen, sich für die Konsenstrasse einzusetzen. sch

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 18.07.2019