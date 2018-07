Ministranten unternehmen eine Wallfahrt nach Rom

Anzeige

Bergstraße.„Es ist gut, wenn sich bereits junge Menschen mit dem Thema Frieden auseinandersetzen. Denn die Friedensbotschaft gehört zur Mitte unseres Christseins. Und das Thema Frieden hat eine große Aktualität.“ Das sagte der Mainzer Weihbischof, Dr. Udo Markus Bentz, im Jugendhaus Don Bosco bei einer Pressekonferenz, bei der das Programm der Internationalen Ministrantenwallfahrt vorgestellt wurde, die Anfang August in Rom stattfindet.

Bischof Kohlgraf fährt mit

Die Wallfahrt steht unter dem Motto „Suche Friede und jage ihm nach“ (Psalm 34). Bentz, der auch Generalvikar des Bistums Mainz ist, wird gemeinsam mit dem Mainzer Bischof Peter Kohlgraf die Jugendlichen in Rom begleiten: Kohlgraf wird den Eröffnungsgottesdienst in der Kirche Santa Maria in Aracoeli mit den Messdienern feiern, Weihbischof Bentz den Abschlussgottesdienst in der Kirche San Leone, ehemals Titelkirche des verstorbenen Kardinal Karl Lehmann.

1600 Messdiener aus dem Bistum

Kohlgraf und Bentz werden auch am Abendgebet mit Papst Franziskus am Dienstag, 31. Juli, teilnehmen. Pastoralreferent Tobias Sattler vom Referat Ministrantinnen und Ministranten im Bischöflichen Jugendamt (BJA) Mainz sagte, dass insgesamt 1600 Messdiener aus dem Bistum Mainz und ihre Begleiter nach Rom fahren werden.