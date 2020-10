Mit 24 000 Draisinen-Fahrgästen hat niemand gerechnet

Die Solardraisinen werden am Ende der Woche in den Winterschlaf versetzt, nachdem sie erst ab Ende Mai – fast zwei Monate später als üblich – in die Saison 2020 starteten. Allerdings fällt das Fazit positiv aus: Die Überwaldbahn gGmbH verzeichnete in fünf Monaten rund 24 000 Gäste; 2019 waren es in sieben Monaten 28 600.