Mit Alkohol am Steuer

Persönlich

Erfolgreiche Musicals aus Lindenfels

Simone Spielmann gibt an der Jugendmusikschule Weschnitztal/Überwald mit Sitz in Rimbach Gesangsunterricht. Sie leitet dort den Jugendchor. In Winterkasten leitet sie die Kinder- und Jugendchöre Rainbow-Kids und Rainbow-Teens. ...